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В полпредстве СКФО рассказали о мерах предупреждения коррупции

В полпредстве отметили, что важным направлением является совершенствование мер по отбору и проверке кандидатов на государственные и муниципальные должности

ПЯТИГОРСК, 26 августа. /ТАСС/. Предупреждению коррупционных проявлений в экономической и социальной сферах в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) уделяется особое внимание, сообщили журналистам в среду в пресс-службе аппарата полпредства.

26 августа в аппарате полномочного представителя президента России проведено расширенное совещание в режиме видеоконференции по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений в органах государственной власти и местного самоуправления.

"В докладе заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Игоря Рабкова было отмечено, что вопросы противодействия коррупции в органах государственной власти субъектов округа находятся в фокусе пристального внимания полномочного представителя президента России в СКФО Юрия Чайки. Особое значение уделяется реализации комплекса мер, направленных на предупреждение коррупционных проявлений в экономической и социальной сферах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что важным направлением является совершенствование мер по отбору и проверке кандидатов на государственные и муниципальные должности.

"Вместе с тем отмечено, что несмотря на широкий спектр полномочий органов субъектов по профилактике коррупционных и иных правонарушений в их практической деятельности присутствуют инерционные процессы. Работа антикоррупционных органов не в полной мере направлена на предупреждение конфликта интересов и выявление нарушений антикоррупционных стандартов, а также недопущение протекционизма в отношении скомпрометировавших себя чиновников и формирования клановости в органах исполнительной власти субъектов и органах местного самоуправления", - сказали в пресс-службе.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФО
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