Посольство РФ призвало власти Ирландии пересмотреть запрет на обновление своего здания

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Проект обновления здания российского посольства в Дублине нацелен на улучшение условий труда дипломатов и не имеет ничего общего с обвинениями в секретной деятельности, которые появились в британских СМИ. Это подчеркивается в комментарии диппредставительства РФ в Ирландии относительно статьи газеты The Sunday Times, в которой говорится об угрозе, якобы исходящей от "российских шпионов".

"Проект обновления посольства направлен на улучшение условий жизни и труда дипломатов и в нем нет ничего тайного", - указывается в документе.

В соответствии с проектом планировалось строительство новой секции консульского отдела, двух блоков апартаментов, подземной парковки, а также расширение офиса. "В проекте нет ничего, что даже отдаленно было бы связано со сферой безопасности, а тем более государственной безопасности Ирландии. В той же степени трудно вообразить, как более удобный офис посольства и жилые помещения могут навредить отношениям Ирландии с другими странами", - указали в посольстве.

Тем не менее, отметили в диппредставительстве, местные власти отозвали ранее выданное разрешение на осуществление проекта. Российские дипломаты назвали этот шаг "совершенно неоправданным и безосновательным" и обратили внимание на усилившееся давление, с которым столкнулось правительство страны в этом вопросе.

"Можно только надеяться, что ирландские власти способны продемонстрировать достаточную зрелость и здравомыслие, чтобы исправить свою ошибку в интересах позитивного развития российско-ирландских отношений. Несмотря на всю ложь, которая была использована против нас, посольство готово к диалогу, чтобы найти выход из сложившейся ситуации", - заявили в диппредставительстве.