В Мурманске уволили трех чиновников за срыв сроков сдачи дорожных объектов и объектов ЖКХ

МУРМАНСК, 26 августа. /ТАСС/. Трудовые договоры расторгнуты с тремя чиновниками в Мурманске из-за срыва сроков сдачи объектов дорожного и коммунального хозяйства. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства Мурманской области по итогам встречи главы региона Андрея Чибиса с главой администрации города Евгением Никорой и заместителем губернатора Оксаной Астаховой.

"Срывы сроков по сдаче ряда объектов дорожного и коммунального хозяйства Мурманска повлекли кадровые решения. Расторгнуты трудовые договоры с руководителем ММКУ "Управление дорожного хозяйства" Мурманска Денисом Морозом, начальником отдела строительного контроля ММКУ "Управление капитального строительства" Галиной Яковцевой, директором МАУК "Мурманские городские парки и скверы" Александром Накаем", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что кадровые решения приняты главой администрации Мурманска по требованию губернатора после срыва сроков по сдаче работ на ряде объектов в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также по установке новой трубы на котельной в районе Росляково и по благоустройству сквера возле памятника С.М. Кирову в центре Мурманска.

"Как глава администрации я принял решение расторгнуть трудовые отношения с должностными лицами, ответственными за данные работы и не решившими задачу, ряду специалистов будут объявлены выговоры. Тем не менее, мы провели дополнительно анализ причин и выработали ряд решений, которые позволят ускорить завершение работ. Труба на котельной в Росляково будет установлена к 28 августа", - приводятся в сообщении слова Никоры.

Глава региона в ходе встречи подчеркнул, что, несмотря на имеющийся запас времени для выполнения федеральных сроков по ремонтам дорожных объектов и объектов ЖКХ, необходимо следовать в точности договоренностям, достигнутым на уровне региона.

"С точки зрения федеральных сроков время еще есть, но мы договаривались до сентября эти работы завершить. Принципиально важно работы на объектах, где возникли проблемы, завершить качественно и в установленный срок, с учетом паспорта проекта и погодных условий. Убедительно прошу всех коллег мобилизоваться, необходимо, чтобы всем должностным лицам независимо от муниципалитета и органа власти было это понятно и очевидно с учетом принятых решений. Это наглядный пример, руководители должны нести персональную ответственность за те обязательства, которые они берут перед жителями области, перед руководством нашей страны", - приводятся в сообщении слова Чибиса.