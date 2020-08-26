Путин поручил внимательно следить за достижением цели роста продолжительности жизни в ДФО

НОВО-ОГАРЕВО, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил внимательно следить за достижением цели по увеличению продолжительности жизни на Дальнем Востоке, что будет обобщать результаты работы по развитию региона.

На совещании с правительством в среду, заслушав доклад главы Минвостокразвития Александра Козлова о проекте нацпрограммы развития ДФО, глава государства назвал продолжительность жизни одним из интегрированных показателей, "обобщающих результаты работы". "Предполагается в ходе реализации этой программы (развития Дальнего Востока) добиться увеличения средней продолжительности жизни как минимум на пять лет. Поэтому обращаю ваше внимание на то, что внимательно нужно наблюдать [за этим показателем] <...>. Достижение этой цели нужно обязательно отследить", - сказал Путин.

Он напомнил, что в Дальневосточном федеральном округе также предполагается добиться увеличения объемов жилищного строительства. "Сегодня [первый вице-премьер] Андрей Рэмович Белоусов мне докладывал о планах работы в этом секторе на Дальнем Востоке. Интересно, перспективно. Нужно все, что будет способствовать реализации этой задачи, использовать самым активным образом", - сказал Путин.

Он также упомянул о задаче привлечения инвестиций в регион, напомнив, что была поставлена цель их увеличения до 800 млрд рублей. "Не знаю, 800 млрд, 1 трлн или что-то вроде этого, но нужно добиваться притока инвестиций. А как? Нужно создавать условия, не бояться. Прошу самым внимательным образом на все это смотреть. Надеюсь, будет сделано все, чтобы намеченные планы были реализованы", - обратился президент к министру.

В конце июня Путин подписал указ о мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, которым поручил кабмину в трехмесячный срок утвердить соответствующую нацпрограмму на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложил президенту, что документ подготовлен.