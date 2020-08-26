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Путин выступил за аккуратное развитие механизма инфраструктурных облигаций в России

Пилотными регионами по выпуску инфраструктурных облигаций могут стать Тульская, Нижегородская, Тюменская и Ленинградская области

НОВО-ОГАРЕВО, 26 августа. /ТАСС/. Использование инфраструктурных облигаций в России нужно аккуратно развивать. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

"Конечно, это очень хороший инструмент, его аккуратно, но надо использовать, расширять его использование", - сказал глава государства. По его словам, это нужно делать "спокойненько, с обеспечением устойчивости, стабильности и прозрачности всего этого процесса".

Ранее сообщалось, что Минстрой с участием ДОМ.РФ прорабатывает выпуск инфраструктурных облигаций на строительство инженерных сетей для жилья. Применение таких облигаций позволит профинансировать строительство коммунальной и инженерной инфраструктуры в российских городах. Пилотными регионами по выпуску инфраструктурных облигаций могут стать Тульская, Нижегородская, Тюменская и Ленинградская области.

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