МИД России продолжает настаивать на прямых переговорах между Палестиной и Израилем

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российская делегация, возглавляемая спецпредставителем главы МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимиром Сафронковым, в ходе телеконференции "ближневосточного квартета" международных посредников (РФ, США, ООН, ЕС) в среду выступила в пользу организации прямых переговоров между Палестиной и Израилем для разрешения конфликта. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обзор положения дел в палестино-израильском урегулировании. При этом с российской стороны подчеркивалась необходимость создания условий для запуска прямых палестино-израильских переговоров по комплексу вопросов окончательного статуса, - отметили в министерстве. - Акцентировалось, что устойчивое и справедливое урегулирование должно быть достигнуто в соответствии с принципом "двух государств" на имеющейся международно-правовой основе, включая резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН и Арабскую мирную инициативу".

Несмотря на то, что нормализация международных отношений на Ближнем Востоке была бы позитивным явлением, она не должна заслонять решения совокупности региональных проблем, указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Эта российская позиция была поддержана представителями ООН и ЕС", - констатировали в Москве.

Российские дипломаты сообщили, что участники конференции договорились поддерживать контакты в формате квартета.

Положение дел

Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для еврейского государства возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.

В начале августа США заявили о намерении восстановить санкции ООН против Тегерана, вновь обвинив Иран в нарушении ядерной сделки. 20 августа Помпео передал председателю Совета Безопасности ООН запрос Вашингтона о начале процедуры восстановления санкций организации в отношении Ирана. Власти Израиля отметили, что приветствуют санкции США против Ирана и считают их важным шагом в обеспечении безопасности в регионе.