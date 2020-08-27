Зампостпреда РФ в ООН выступил против попыток США обвинить Иран в дестабилизации в регионе

ООН, 27 августа. /ТАСС/. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский напомнил США, что к дестабилизации ситуации в Ираке привели действия не Ирана, а другой страны.

На заседании СБ ООН в среду постпред США Келли Крафт заявила, что помощь процветанию Ирака должна включать "его избавление от негативного влияния Ирана, который является ведущим мировым спонсором терроризма".

"Отметили, что наши американские коллеги вновь попытались обвинить Иран в дестабилизации ситуации в Ираке, сославшись на свою провалившуюся попытку ввести оружейное эмбарго в отношении Ирана в этом месяце", - указал в своем выступлении Полянский.

"Складывается впечатление, что им не хватает поводов, чтобы поговорить о ситуации в регионе и что они стремятся использовать любую возможность, чтобы затронуть эту тему, - продолжил дипломат. - Это представляется весьма странным, особенно в свете того, что за последнее время США отклонили две российские инициативы о проведении специального заседания СБ ООН, на котором бы обсуждалась ситуация вокруг ядерной сделки с Ираном".

"Как бы то ни было, всем нам известны реальные причины потрясений, которыми охвачена эта страна, - констатировал он. - Я лишь процитирую президента [США Дональда] Трампа, который назвал войну в Ираке "худшей геополитической ошибкой нашего поколения".

США предприняли вторжение в марте 2003 года, обосновав это наличием у Саддама Хусейна оружия массового уничтожения, что так и не нашло впоследствии подтверждения, и оказываемым Ираком содействием террористическим группировкам, в частности "Аль-Каиде" (запрещена в РФ), которая организовала теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года.