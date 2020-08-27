Песков: проверка по ситуации с Навальным не находится на контроле у Путина

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Проверка со стороны МВД РФ в связи с госпитализацией Алексея Навального не находится на контроле у президента РФ Владимира Путина. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, [это] не находится на контроле у президента", - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, держит ли глава государства на контроле расследование обстоятельств случившегося с Навальным.

Как отметил Песков, сейчас идут доследственные действия. "Это из категории ежедневной работы наших следственных и правоохранительных органов", - сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что "для следствия нет оснований, но доследственные действия в подобных случаях всегда проводятся, это ежедневная работа" органов правопорядка. "Конечно, они не информируют каждый раз о своей ежедневной работе ни администрацию президента, ни другие органы", - подчеркнул он, указав, что МВД "в первые дни после этого события начало выполнять доследственные действия". По его словам, в Кремле "по-прежнему нет понимания, что стало причиной того состояния, в котором находится больной".

Песков не стал отвечать на вопрос, упоминал ли президент фамилию Навального в разговоре в среду с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте. "Мы ограничиваемся тем сообщением, которое было выпущено. Вы знаете, что мы не раскрываем детали разговоров за пределами того, что мы сообщаем", - уточнил он.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, ситуация вокруг госпитализации Навального затрагивалась в беседе Путина и Конте, с российской стороны была подчеркнута недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений в этой связи, а также заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего.

О ситуации с Навальным

Песков подтвердил информацию о хронологии событий при госпитализации Навального, опубликованную в четверг газетой "Коммерсант". Согласно материалам издания, в частности, немецких медиков сразу по прилете в Омск пригласили оценить состояние здоровья пациента, но они отказались.

"Мы знаем, что врачей сразу приглашали, но немецкие врачи не сразу посчитали это целесообразным, по всей видимости. Их приглашали и принять участие в консилиуме, и посетить, им рассказали про все анализы, про все виды лечения", - сказал Песков. Он добавил, что Навальный "был готов к вылету раньше, но потребовался отдых для пилотов, поэтому какое-то время ждали".

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета рейсом Томск - Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В минувшую субботу его доставили в клинику Charite в Берлине. В понедельник врачи заявили, что в его организме найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно, пока не известно.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура еще 20 августа инициировала проведение доследственной проверки органами полиции в связи с госпитализацией Навального в Омске.