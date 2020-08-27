Главного фигуранта дела об обмане дольщиков в Липецке лишили статуса областного депутата

ТАСС, 27 августа. Депутаты Липецкого областного совета на очередной сессии в четверг досрочно прекратили полномочия депутата Михаила Захарова, который находится в Германии и является главным фигурантом уголовного дела об обмане почти 2 тыс. участников долевого строительства в Липецке. Основанием стало то, что Захаров не подал декларацию о доходах за 2019 год, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы регионального парламента Ольга Родионова.

"Михаила Захарова на сессии, прошедшей в заочном режиме, лишили полномочий депутата Липецкого областного совета. Есть факт не предоставления [Захаровым] декларации за 2019 год, по закону это является основанием для досрочного прекращения полномочий депутата", - сказала Родионова.

Ранее сообщалось, что главный фигурант уголовных дел о мошенничестве и хищении денег почти 2 тыс. дольщиков Липецка Михаил Захаров находится в Германии, где попросил политическое убежище. Следователи направили необходимые документы для экстрадиции Захарова в Россию.

В октябре 2017 года липецкие следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при долевом строительстве жилого комплекса "Европейский" в Липецке. По версии следствия, с 2014 года по 2017 год председатель совета директоров компании "СУ-5" Михаил Захаров, его бывшая супруга Олеся Захарова, экс-гендиректор компании "Эксстроймаш" (входила в "СУ-5") Сергей Тонких и его заместитель Сергей Ельчанинов похитили деньги участников долевого строительства комплекса "Европейский", оставив без квартир почти 2 тыс. человек. В настоящее время ущерб дольщикам оценивается в 333 млн рублей, все фигуранты дела установлены, Захаров был объявлен в розыск, судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.