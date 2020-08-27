В МИД РФ усомнились в желании Кабула добиться мира в Афганистане

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Оттягивание властями Афганистана момента обмена пленными с вооруженной оппозицией препятствует началу национального диалога и ставит под вопрос их заинтересованность в урегулировании в стране. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы призываем Кабул к скорейшему завершению процесса обмена пленными и началу прямого диалога с вооруженной оппозицией. При этом подчеркиваем, что любое затягивание процесса запуска межафганских переговоров подрывает международные усилия по урегулированию в этой стране и ставит под вопрос заинтересованность афганских властей в скором достижении мира в стране", - сказала она.

Захарова отметила, что власти Афганистана воздерживаются от освобождения остающихся в заключении сторонников движения "Талибан" (запрещено в РФ). "Они обставляют свой шаг все новыми условиями", - указала дипломат.

10 августа президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ об освобождении последней группы пленных сторонников "Талибана" из списка, переданного радикалами на переговорах с представителями США в феврале. За день до этого чрезвычайное собрание старейшин племен Афганистана приняло решение об освобождении из местных тюрем указанной группы талибов. Афганские власти отказывались выпускать из тюрем эту группу экстремистов, которые, по мнению Кабула, не только являются сторонниками "Талибана", но и совершили тяжкие уголовные преступления.

29 февраля в столице Катара Дохе было подписано мирное соглашение между США и движением "Талибан". Оговаривалось, что в рамках мер по укреплению доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников радикального движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.