Первым зампредом правительства Хабаровского края назначили замминистра экономики Авилову

ХАБАРОВСК, 28 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил о назначении первым заместителем председателя правительства региона замминистра экономики края Марины Авиловой.

"Назначил первого заместителя председателя правительства края, пока с приставкой и.о. Это Мария Авилова, заместитель министра экономики. После проведения ряда мероприятий она избавится от этой приставки", - сказал Дегтярев, открывая заседание совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в пятницу.

Авилова работала в должности первого замминистра экономического развития по проектному и программному управлению при бывших губернаторах - Вячеславе Шпорте и Сергее Фургале. Она сохранит эту должность.