{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первым зампредом правительства Хабаровского края назначили замминистра экономики Авилову

Марина Авилова являлась первым замминистра экономического развития по проектному и программному управлению при Вячеславе Шпорте и Сергее Фургале. Эту должность она сохранит

ХАБАРОВСК, 28 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил о назначении первым заместителем председателя правительства региона замминистра экономики края Марины Авиловой.

"Назначил первого заместителя председателя правительства края, пока с приставкой и.о. Это Мария Авилова, заместитель министра экономики. После проведения ряда мероприятий она избавится от этой приставки", - сказал Дегтярев, открывая заседание совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в пятницу.

Авилова работала в должности первого замминистра экономического развития по проектному и программному управлению при бывших губернаторах - Вячеславе Шпорте и Сергее Фургале. Она сохранит эту должность.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
Кризис в Белоруссии
Посольство РФ в Минске планирует до конца суток решить вопрос с задержанием журналистов
В диппредставительстве отметили, что находятся в плотном контакте с сотрудниками МВД республики
Читать полностью