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МИД РФ предупредил выезжающих за рубеж россиян об угрозе преследования спецслужбами США

В министерстве отметили, что такая опасность существует как в самих Штатах, так и по запросам их властей в третьих странах

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. МИД РФ в связи с арестом в США россиянина Егора Крючкова предупреждает выезжающих за рубеж граждан России об угрозе подвергнуться преследованию со стороны спецслужб США.

"В связи с арестом 22 августа 2020 года в США гражданина Российской Федерации 27-летнего Егора Крючкова и в развитие опубликованных МИД России 2 сентября 2013 года, 10 апреля 2014 года, 22 мая 2015 года, 11 апреля 2016 года, 16 февраля 2017 года, 1 февраля 2018 года и 25 января 2019 года предупреждений гражданам Российской Федерации хотели бы вновь привлечь внимание выезжающих за рубеж соотечественников к угрозе подвергнуться преследованию американских правоохранительных органов и специальных служб", - говорится в распространенном в пятницу сообщении дипведомства.

"Такая опасность существует как в самих США, так и по запросам их властей в третьих странах", - подчеркнули в министерстве.

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