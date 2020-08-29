Российские военные проверили условия жизни беженцев в лагере Шахба в Сирии

АЛЕППО /Сирия/, 29 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии проверили условия жизни беженцев в лагере Шахба в провинции Алеппо. Об этом сообщил журналистам представитель центра Сергей Есюнин.

"Цель этих поездок - провести мониторинг, узнать количество жителей, их медицинское обеспечение, их проблемы и нужды, для того чтобы оказать своевременную помощь. В нашей зоне ответственности пять лагерей, периодически мы эти лагеря посещаем, проводим мониторинг, опрашиваем местных жителей и так далее. Основные проблемные вопросы, которые возникают во всех лагерях - это медицинское обеспечение, нехватка медицинских препаратов, специализированных врачей", - сказал Есюнин.

В ходе проверки российские военные собирают данные о беженцах в лагере и передают их уполномоченным органам сирийских властей, чтобы решить проблемные вопросы, которых у жителей лагеря накапливается все больше. Большинство жителей в лагере Шахба с севера Сирии из города Африн, который контролируется протурецкими вооруженными формированиями. "У нас тут девять человек живет, представьте только, в одной палатке. И кухня здесь и ванна, это очень тяжело", - рассказывает беженка Азиза Халиль.

Однако самая большая проблема жителей лагеря в том, что они пока не могут вернуться домой. "Самая главная у них проблема, конечно, то что они лагерь беженцев хотят покинуть и вернуться на родные земли, в Африн", - отметил представитель ЦПВС Есюнин.

Такие инспекционные поездки российские военные совершают регулярно и бывают во всех пяти лагерях в провинции Алеппо. В результате такой работы удалось решить некоторые проблемы беженцев. Так, в лагерях проложили асфальт и в одном из них построили детскую площадку.

По последним данным российского ЦПВС, всего в Сирии в настоящее время временные пункты размещения беженцев развернуты в 413 населенных пунктах. Их общая вместимость составляет около 1,5 млн человек. Внутри страны продолжается возвращение людей к местам постоянного проживания. Всего с конца сентября 2015 года в свои дома вернулись более 1,3 млн человек, которые ранее вынуждены были покинуть их из-за войны.