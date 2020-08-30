ЦИК РФ после выборов определится с развитием онлайн-голосования или цифровых участков

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Система дистанционного электронного голосования в настоящее время выглядит более совершенной и прогрессивной, чем технология цифровых избирательных участков, предпочтение в развитии одной из этих технологий ЦИК России отдаст по итогам выборов в сентябре, сообщил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье.

"Конечно, для многих людей дистанционное электронное голосование выглядит как более удобная форма: нахожусь где угодно, в том числе могу находиться вне страны, и могу проголосовать на выборах, которые пройдут в моем избирательном округе. Цифровой участок, как я уже говорил, требует присутствия", - сказал Булаев.

По его словам, обе эти технологии являются конкурирующими. "На мой взгляд, более современным и более прогрессивным выглядит дистанционное электронное голосование", - отметил зампред ЦИК.

Он подчеркнул, что решение о перспективе обеих технологий будет принято "после второго года тестирования цифровых избирательных участков и применения дистанционного электронного голосования". "После единого дня голосования мы соберемся вместе с экспертами, с руководителями избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и примем обоснованное, аргументированное решение, чему отдать предпочтение - дистанционному электронному голосованию или цифровым избирательным участкам", - добавил Булаев.

Он также выразил мнение, что цифровые технологии не смогут полностью вытеснить традиционное голосование на участках.

"Что касается бумажного бюллетеня, традиционного голосования, абсолютное большинство граждан доверяют ему и предпочитают голосовать так. Это практика, которую мы наблюдаем в результате тех экспериментов, которые проводили. До 15 процентов избирателей голосуют с использованием электронных технологий. Остальные предпочитают прийти на избирательный участок с семьей, проголосовать. Они считают, что для них это более понятная и более доверительная, так сказать, процедура, к которой граждане привыкли и которой будут пользоваться", - отметил зампред ЦИК.

Об онлайн-голосовании и цифровых участках

Онлайн-голосование на довыборах депутатов Госдумы пройдет с 11 по 13 сентября в Курской и Ярославской областях. Чтобы проголосовать дистанционно, жители этих регионов должны подать заявление через портал госуслуг до 8 сентября 2020 года. Кроме того, ЦИК в мае утвердил перечень 30 цифровых избирательных участков в Москве для проведения голосования на довыборах депутатов Госдумы, выборах в региональные парламенты и глав субъектов РФ на выборах в сентябре. Заявления о желании проголосовать на таком участке можно подать через многофункциональные центры (МФЦ), территориальные избирательные комиссии (ТИК), участковые избирательные комиссии (УИК) или единый портал госуслуг.

Президент РФ Владимир Путин 23 мая подписал закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Документом вводится понятие "дистанционное электронное голосование", под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения.

Также президент подписал закон о продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках. Закон позволит гражданам РФ, находящимся в день голосования за пределами своего избирательного округа, а также оказавшимся вне своего места жительства, но в своем регионе, проголосовать на выборах в единый день голосования 13 сентября на цифровых участках, оснащенных специальными техническими средствами. Согласно документу, эксперимент пройдет по всей России.