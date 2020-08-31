Патрушев совершит двухдневную поездку в Санкт-Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник начинает двухдневную поездку в Санкт-Петербург, в ходе которой он обсудит подготовку кадров для судостроения и ВМФ, а также вопросы национальной безопасности в регионах Северо-Запада. Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

В частности, Патрушев приедет в свою альма-матер - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ, неофициально - Корабелка), где примет участие в торжественном открытии спортивного комплекса с волейбольным центром и бассейном. После капитального ремонта будет открыта также учебно-гребная база СПбГМТУ.

"С руководством университета [Патрушев] обсудит вопросы подготовки кадров для судостроения, кораблестроения и специалистов для ВМФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, накануне Дня знаний секретарь Совбеза посетит одно из общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга.

"Запланирован также ряд рабочих встреч по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Северо-Западного федерального округа", - сообщили в пресс-службе.

Это первая рабочая поездка секретаря Совбеза РФ с начала эпидемии коронавируса.

Корабелка как опорный вуз

Патрушев ежегодно проводит на базе СПбГМТУ, который он окончил в 1974 году (тогда вуз назывался Ленинградским кораблестроительным институтом), совещания по вопросам подготовки инженерных кадров для кораблестроительных и судостроительных предприятий, а также военных специалистов для ВМФ. Из более чем десятка вузов подобного профиля именно Корабелке президентом РФ Владимиром Путиным было поручено стать опорным университетом в области судостроения и подготовки инженерных кадров для кораблестроительных предприятий России.

В настоящее время СПбГМТУ, который в этом году отметил 90-летие, остается единственным вузом в РФ, где осуществляется подготовка по всему спектру специальностей и научных направлений, связанных с проектированием и постройкой судов и кораблей всех классов, созданием судовых энергоустановок, автоматики и других технических средств, а также корабельного вооружения.

Строительство спорткомплекса Санкт-Петербургского государственного морского технического университета началось в июне 2019 года, в церемонии его закладки также принимал участие Патрушев. В новом спортивном комплексе с 25-метровым бассейном и волейбольным центром на две тысячи зрителей студенты и преподаватели Корабелки смогут проводить свой досуг и совершенствовать спортивное мастерство.