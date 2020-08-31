Косачев: Черногория по итогам парламентских выборов может поменять стратегический курс

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Черногория в результате парламентских выборов может поменять стратегический курс, отойдя от антироссийской ориентации нынешнего президента Мило Джукановича. Такое мнение выразил в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Судя по всему, в Черногории в результате парламентских выборов может поменяться не только расклад политических сил, но и стратегический курс. Правившая в течение трех десятилетий партия Джукановича впервые не получает собственного большинства. Антироссийскую карту, а она вбрасывалась в самый центр предвыборной кампании, на этот раз разыграть не удалось", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Сенатор отметил коррупционность и связи с криминалитетом прежней власти, а также "европейскую крышу", за которую Джуканович расплачивался пронатовской и антироссийской ориентацией.

Косачев предположил, что теперь получится увидеть другую Черногорию, которую веками связывали с Сербией и Россией общие интересы и симпатии. "И которую так любят современные россияне, несмотря на политические разногласия. В добрый путь, Черногория!" - добавил сенатор.

Ранее правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории во главе с президентом страны Мило Джукановичем и премьером Душко Марковичем после десятилетий доминирования проиграла парламентские выборы объединенной оппозиции. После обработки 92,99% бюллетеней Главной избирательной комиссией (ГИК) Черногории правящая партия набирает лишь 30 мест в 81-местном парламенте, тогда как объединенная оппозиция набирает 41 место, необходимое для формирования кабинета.