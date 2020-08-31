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Песков: Украина решила "назло бабушке отморозить уши", отменяя обучение на русском языке

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что власти Украины "назло бабушке отмораживают уши", приняв решение с 1 сентября перевести все школы на обучение на украинском языке и лишив тем самым русскоязычное население возможности обучаться на русском.

"<…> В данном случае [украинская сторона], наверное, решила назло бабушке отморозить уши", - прокомментировал Песков это нововведение.

Песков считает, что любые гуманитарные шаги РФ по организации обучения на русском языке будут блокироваться Украиной.

"Мы можем только выразить сожаление, но какие-то гуманитарные шаги мы не можем предпринять, потому что любые шаги бы были заблокированы просто украинской стороной", - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

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