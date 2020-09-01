Лавров сообщил, что Россия хочет понять обязательства Японии перед США в военной сфере

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия хочет понять, как Япония рассматривает свои обязательства перед США в военной сфере. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.

"Хотим наладить профессиональный диалог по проблемам безопасности в регионе, где Россия граничит с японскими островами, - отметил глава МИД РФ. - И хотим понять, как все-таки Япония рассматривает свои обязательства перед США в военной области. В ситуации, когда США официально объявили Россию своим противником".

"Японцы говорят, что никогда не будут делать что-то с американцами против РФ, но они в тесном союзе, а США считают нас противниками. Есть о чем поговорить", - сказал Лавров.