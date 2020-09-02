Главы МИД РФ и Белоруссии обсудят отношения двух стран на фоне протестов в Минске

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей проведут в среду переговоры в Москве на фоне продолжающихся в Минске и других городах республики массовых акций протеста, начавшихся после президентских выборов 9 августа.

Встреча в российской столице станет первым очным официальным контактом высокопоставленных представителей двух стран после того, как Александр Лукашенко был переизбран президентом Белоруссии. За прошедшие недели главы внешнеполитических ведомств неоднократно созванивались. Регулярно проходили контакты на высшем уровне - президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели за эти дни шесть телефонных бесед. Появлявшиеся в СМИ сообщения о якобы имевших место "тайных" визитах представителей российской власти в соседнюю страну подтверждения не нашли. Таким образом, впервые с начала кризиса в Белоруссии главы МИД смогут очно обсудить пути решения белорусского кризиса.

Министерская встреча, вероятно, станет прологом к беседе президентов двух стран. Как сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Лукашенко может встретиться с Путиным в течение двух ближайших недель. Тем для разговоров как на министерском, так и на высшем уровнях достаточно - кризис в Белоруссии уже вышел за ее географические границы, затронув вопросы баланса сил в Европе и перспектив отношений между Москвой и Минском в условиях, когда помощь восточного соседа может оказаться для Лукашенко необходимой для сохранения порядка в стране.

Военная интрига

Накануне визита Макея в Москву на национальном правовом интернет-портале Белоруссии появилось распоряжение о командировании в Москву также министра обороны Белоруссии Виктора Хренина. На просьбу ТАСС в Минобороны республики не подтвердили, но и не опровергли предстоящий визит главы ведомства в Москву.

Об участии Хренина в контактах в Москве ранее не сообщали ни МИД РФ, ни МИД Белоруссии. В преддверии визита Макея в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Белоруссия является ближайшим союзником России, две страны связывают "совместное историческое прошлое, планы и перспективы на будущее".

В МИД РФ также подчеркнули, что в Москве внимательно следят за развитием ситуации в Белоруссии, выступают против попыток ее дестабилизации извне и за решение спорных вопросов "при соблюдении конституционных норм и уважении правопорядка".

Кризис в Белоруссии

На президентских выборах в Белоруссии 9 августа, согласно данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская - жена находящегося под стражей оппозиционного блогера, которому было отказано в регистрации в качестве кандидата. Она результаты выборов не признала и вскоре выехала в соседнюю Литву. Уже вечером в день голосования в Минске и других городах на улицы вышли люди, не согласные с объявленными результатами.

В течение последующих нескольких дней ОМОН и внутренние войска жестко разгоняли митинги, используя водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В МВД республики заявляют, что сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применять спецсредства, когда протестующие начали строить баррикады, закидывать ОМОН бутылками и камнями и атаковать милиционеров с арматурой. Всего были задержаны свыше 7 тыс. человек. Пострадал 131 сотрудник министерства внутренних дел. Точных данных о пострадавших среди протестующих нет. Один человек погиб в Минске, когда, по официальной версии, пытался бросить гранату в силовиков, устройство разорвалось у него в руках.

После 13 августа митинги протеста проходят в основном без столкновений, задержания продолжаются в значительно меньшем масштабе. Каждое воскресенье десятки тысяч человек участвуют в митингах, требуя отставки Лукашенко. Сам президент страны заявил о намерении начать конституционную реформу, которая сделает власть в стране менее "завязанной" на фигуру главы государства.

Как отмечал президент Владимир Путин, "если люди вышли на улицу, надо с этим считаться, слышать это, реагировать". Лавров же указывал, что выборы в Белоруссии не были идеальными, и "тому есть немало свидетельств". В то же время Путин предостерег от попыток захватить власть с использованием силовых методов. По его словам, Москва и Минск договорились о формировании резерва для Белоруссии из числа сотрудников правоохранительных органов РФ. Глава государства пояснял, что резерв из силовиков не будет задействован, пока "экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее".

В мировом масштабе

У кризиса в Белоруссии есть и глобальное измерение. Лукашенко утверждает, что протесты внутри страны направлены на то, чтобы ослабить ее перед лицом внешнего врага - НАТО. Он заявлял, что у западных границ Белоруссии уже "лязгают гусеницами" танки и не исключал, что целью соседей Белоруссии в Европе может быть расчленение страны и присоединение к Польше города Гродно. В НАТО наращивание сил у границ Белоруссии опровергают.

Россия, которая является союзником Белоруссии по ОДКБ и обязана прийти ей на помощь в случае внешней агрессии, высказывалась на этот счет более сдержанно. Тем не менее о попытках повлиять на ситуацию извне говорил президент РФ Владимир Путин. Лавров в свою очередь отмечал, что Литва в попытках раскачать ситуацию в Белоруссии переходит все границы и работает с бывшим кандидатом в президенты Тихановской методами, нарушающими суверенитет соседней страны.

При этом, как утверждают все соседи Белоруссии, никто из них в дела Минска не вмешивается. Не спешат принимать помощь из-за границы и в самой Белоруссии. Координационный совет оппозиции недавно отказался от предложения Евросоюза принять участие в распределении материальной помощи в размере свыше 50 млн евро. Министр внутренних дел страны Юрий Караев заявил, что в Белоруссии не было ни одного российского силовика.

Что будет

За прошедшие недели ситуация в Белоруссии "заморозилась". Как отмечал руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Николай Межевич, власти на уступки не идут, а протестующие, хотя и продолжают собираться, добиться какого-либо результата не могут. При этом и предложение конституционной реформы оказалось запоздалым, и оппозиция со своей неопределенной программой не смогла добиться успеха. В этой ситуации вперед могут выйти сторонники радикальных методов как на одной, так и на другой стороне. У власти есть также шанс попробовать расколоть протестующих.

Что можно сказать с определенностью, так это то, что кризис развернул Белоруссию вновь в сторону России после неожиданных попыток Минска найти "российский след" во вмешательстве в выборы. "Белорусское руководство сделало какие-то выводы из всего произошедшего, - полагает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. - И все-таки в результате всех событий реально оценило, кто друг, а кто не очень друг для Белоруссии. И будет все-таки исходить в своей дальнейшей деятельности именно из этих выводов".

Однако, по мнению Жарихина, у этого сближения есть свои пределы - на глубокую интеграцию в рамках Союзного государства Минск не пойдет даже в нынешних условиях, поскольку для стран с таким соотношением населения, ВВП, территории, технически сложно создать совместную структуру. Если же сближение пойдет, то в рамках двусторонних, самых тесных отношений.