Досрочное муниципальное голосование началось в шести селах Чукотки

ТАСС, 2 сентября. Досрочное муниципальное голосование по выбору глав шести сел округа, а также депутатов сельсовета, стартовало на Чукотке, рассказала ТАСС председатель регионального избиркома Оксана Талызина.

"В среду открыты избирательные участки в шести селах Чукотки для досрочного голосования тех избирателей, которые 13 сентября по уважительным причинам не смогут сделать свой выбор - по закону это можно сделать за 10 дней. В этом году мы выбираем глав сел Алькатваам в Анадырском районе и депутатов сельсовета в селе Островное Билибинского района. Также 13 сентября пройдут выборы глав в селах Энурмино, Хатырка, Омолон и Мейныпильгыно", - сказала Талызина.

Председатель регионального избиркома добавила, что специального заявления для участия в досрочном голосовании не требуется.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов.