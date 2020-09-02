Постпред России в Женеве считает, что реформа ВОЗ должна проводиться после пандемии

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Реформирование Всемирной организации здравоохранения должно реализовываться только после победы над пандемией коронавируса. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Любая структура ООН может нуждаться в реформе, как и ВОЗ, но не прямо сейчас. На данный момент главное - это побороть пандемию, а уже потом можно вести речь о том, какие действия предпринять по улучшению работы организации", - сказал он.

По словам постпреда, в реформе ВОЗ "необходимо сфокусироваться на повышении потенциала организации в реагировании при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения".

Инициатива Парижа и Берлина

Инициатива Франции и Германии о реформировании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) может быть официально представлена в октябре, заявил Гатилов.

"Несмотря на критику ВОЗ со стороны США и их ближайших союзников, подавляющее большинство стран-членов выступает за сохранение организации, чтобы она продолжала играть свою лидирующую роль, в том числе в борьбе с коронавирусом, - сказал он. - Вместе с тем, есть инициативы как реформировать ВОЗ, на днях была озвучена так называемая франко-германская инициатива, она обсуждалась на экспертном уровне пока что в рамках ЕС, но не исключено, что в октябре на сессии исполнительного совета эта позиция будет представлена официально".

В августе агентство Reuters со ссылкой на официальные источники сообщало, что Германия и Франция хотят предложить реформу ВОЗ, которая бы увеличила полномочия и финансирование международной организации. Согласно позиции двух стран, основные задачи ВОЗ по предотвращению эпидемий и помощи государствам в борьбе с ними не поддерживаются достаточным финансированием и юридическими полномочиями. Также отмечается, что экспертам ВОЗ должна быть предоставлена возможность "независимо расследовать и оценивать вспышки [болезней] в кратчайшие сроки".

Комиссия ВОЗ

Россия рассчитывает, что в независимую комиссию ВОЗ по обеспечению готовности к пандемии войдут российские представители. "Сейчас идет процесс создания независимой комиссии по вопросам обеспечения готовности к пандемии и ответным мерам. Авторитетные люди там собираются, туда мы предложили и российских экспертов, - сказал Гатилов. - Окончательный состав комиссии пока не утвержден, но рассчитываем, что наши представители туда войдут, потому что с нашим экспертным потенциалом и багажом они точно пригодятся".

Постпред обратил внимание, что российские представители были в составе комиссии ВОЗ в Китае в феврале.

Российская вакцина

Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник V" готовы предоставить специализированным структурам ВОЗ всю необходимую информацию о вакцине. Гатилов отметил, что постпредство оказывает содействие в налаживании контактов между Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и профильными структурами ВОЗ по вопросам вакцины.

"Наши ученые, наши специалисты готовы, как нам сказали, предоставить всю необходимую информацию о вакцине. В частности, данные о клинических испытаниях. И наши люди, наши эксперты действуют в плотном контакте с профильным подразделением секретариата ВОЗ по вопросам преквалификации", - сказал он.

По мнению постпреда в Женеве, такая координация позволит привлечь другие страны к производству вакцины и обеспечить соответствующие для производства большого объема поставок инвестиции.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на внешние рынки могут начаться в ноябре - декабре 2020 года.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ на платформе аденовирусных вакцин человека.