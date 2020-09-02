Послы России и Китая в США призвали отказаться от "всякой мысли об игре с нулевой суммой"

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Международному сообществу следует отказаться от мышления эпохи холодной войны и "правил игры с нулевой суммой". С таким призывом обратились со страниц совместной авторской статьи, опубликованной в среду в электронном виде американским изданием Defence One, послы России и Китая в США Анатолий Антонов и Цуй Тянькай.

Статья была подготовлена в связи с тем, что, как напоминают дипломаты, "3 сентября Россия отмечает окончание Второй мировой войны, а китайский народ празднует великую победу в Войне сопротивления против японской агрессии".

"В 75-ю годовщину Победы союзников во Второй мировой войне мы вспоминаем исторический подвиг предыдущих поколений наших стран. В то же время мы хотим поздравить наших союзников того времени, представителей американского "Великого поколения", и поблагодарить их за самоотверженность", - пишут послы.

Уроки истории

Они предупреждают о недопустимости переписывания истории.

"Нельзя искажать историю, из нее нужно извлекать уроки. Закон джунглей оставляет слабых во власти сильных, но государства не могут строить свои отношения подобным образом. Сторонники высокомерного подхода к применению силы обнаружат, что они поднимают камень лишь для того, чтобы уронить его себе на ноги. Мы должны отказаться от всякой мысли об игре с нулевой суммой, стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству и реализовывать видение мирового сообщества с общим будущим для всего человечества. Это единственный правильный выбор, если мы хотим воплотить в жизнь идеал "избавления грядущих поколений от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе", как это закреплено в Уставе ООН", - заявляют Антонов и Цуй Тянькай.

По их мнению, сейчас "необходимо поддерживать международный порядок и систему, в основе которых лежат цели и принципы Устава ООН как исторического достижения мировой войны против фашизма".

"75 лет назад наши отцы заложили краеугольный камень современного международного порядка, проявив мудрость всех сторон, учредив Организацию Объединенных Наций и сформулировав Устав ООН. Спустя 75 лет мы по-прежнему обязаны защищать и развивать эти порядок и систему, которые внесли большой вклад в поддержание мира, безопасности и стабильности. Должны уважаться основные нормы международных отношений, такие как суверенитет, территориальная целостность всех стран и невмешательство в их внутренние дела. На практике должен быть реализован принцип многосторонности", - убеждены авторы статьи.

Дух сотрудничества

С их точки зрения, "дух мировой антифашистской войны, характерными чертами которого являются согласованные усилия, единство и взаимопомощь, должен быть сохранен".

"Перед лицом глобальных угроз и вызовов, таких как изменение климата, терроризм, экономический спад и пандемии, страны - победители Второй мировой войны, в особенности постоянные члены Совета Безопасности ООН, исходя из их общей памяти о борьбе плечом к плечу, должны задуматься о своих особых обязанностях, укреплять взаимное доверие и сотрудничество, следовать принципам взаимного уважения, равенства, мирного развития и совместного процветания. Это особенно актуально в условиях свирепствующего COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом - прим. ТАСС)", - подчеркивают послы.

По их словам, "Россия и Китай сделали правильный выбор". "Мы будем и впредь привержены нашим отношениям всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, будем продвигать сотрудничество как добрые соседи и друзья, способствовать глобальной стабильности и безопасности, процветанию и благополучию всех стран. Мы считаем, что лучший способ увековечить память о войне - это избежать повторения трагедии и объединиться для создания лучшего будущего", - отмечают дипломаты.

Беспрецедентная катастрофа

Антонов и Цуй Тянькай констатируют, что "Вторая мировая война стала беспрецедентной катастрофой в истории человечества". "Советский союз, Китай, Соединенные Штаты и другие миролюбивые государства поддержали друг друга и сражались плечом к плечу в той войне. В конце концов, справедливость восторжествовала над злом, свет над тьмой, а прогрессивное над реакционным. Будучи главными театрами военных действий в Европе и Азии, Советский Союз и Китай понесли огромные человеческие потери - 27 млн жизней и 35 млн раненых и убитых соответственно, внеся неоспоримый вклад в победу в войне и обеспечив будущее для всего человечества", - указывают послы.

Они выражают полную уверенность в том, что "дружба, сложившаяся между российским и китайским народами в годы Второй мировой войны, представляет неисчерпаемую движущую силу российско-китайских отношений" и будет сохраняться впредь.

"Хорошей традицией для двух стран стало совместное празднование окончания войны с участием лидеров, неоднократно посещавших памятные мероприятия друг друга. 8 мая президент Владимир Путин и председатель Си Цзиньпин сошлись во мнении, что Россия и Китай как главные страны-победители во Второй мировой войне и постоянные члены Совбеза ООН несут особую миссию по поддержанию мира, стабильности и прогресса человечества, надежному сохранению памяти о Победе, обеспечению международной справедливости и правосудия. Лидеры также призвали международное сообщество сплотить ряды в борьбе против COVID-19 в том же духе, который был закален в годы войны с фашизмом", - говорится в статье.

Как поясняют Антонов и Цуй Тянькай, "в исторический момент празднования 75-летия Победы в антифашистской войне" их общая статья "является продолжением славной традиции России и Китая отмечать совместный триумф и достижение важного консенсуса между российским и китайским лидерами".

"История - это зеркало будущего. Почитая историю, мы стремимся создать лучшее будущее", - подытоживают дипломаты России и Китая.