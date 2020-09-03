Россия считает, что Запад потратил на финансирование "Белых касок" в Сирии около €100 млн

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Западные страны потратили на финансирование "Белых касок" в Сирии около €100 млн. Об этом в четверг говорится в совместном заявлении начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии Сирии Хусейна Махлюфа.

"Общая сумма, выделенная западными странами на финансирование деятельности неправительственной организации "Белые каски" в Сирии, составила около €100 млн. Большая часть из них пошла на организацию постановочных сюжетов, дискредитирующих сирийское правительство в глазах мирового сообщества", - отмечают представители двух стран.

"Белые каски" получили известность благодаря размещению в интернете фото- и видеоматериалов из Сирии о разрушениях и жертвах атак, в том числе химических, якобы со стороны сирийского правительства и его союзников. На постановочный характер этих материалов неоднократно указывали в МИД и Минобороны РФ.