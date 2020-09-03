РФ и Сирия заявили, что Вашингтон проводит незаконную санкционную политику против Дамаска

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. США и их союзники вводят незаконные экономические санкции против Сирии. Об этом говорится в четверг в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.

"США и их союзники, заявляя о приверженности выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2254, основанной на суверенном праве сирийского народа самостоятельно решать свою судьбу, проводят незаконную санкционную политику в отношении Сирии", - говорится в документе.

Там также отмечается, что введенные экономические санкции "оказывают негативное влияние в первую очередь на положение простых сирийцев".

В совместном заявлении говорится, что западные страны проводимой в Сирии политикой преследуют лишь собственные цели, тем самым дестабилизируя обстановку в стране и дискредитируя действующую власть.