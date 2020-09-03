Эксперт: одним из итогов выборов в сентябре станет рост числа фракций в заксобраниях

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Количество фракций в законодательных органах субъектов РФ по итогам единого дня голосования в 2020 году может увеличиться, это станет одним из главных новшеств, которое затем может получить развитие в рамках выборов депутатов Госдумы в 2021 году. Такое мнение высказал доцент МГУ им М. В. Ломоносова Григорий Казанков в четверг в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященного единому дню голосования.

"Я думаю, что во всех законодательных органах субъектов, куда проходят сейчас выборы, будет пять и больше прошедших партий, пять и больше фракций. Это будет самое важное новшество, которое принесет предстоящий единый день голосования <…> Если ситуация кардинально не изменится и не будет каких-то кардинальных изменений федерального масштаба, то и в следующей Госдуме тоже будет не четыре фракции, а больше", - отметил Казанков.

Кризис партийной системы

Казанков также не исключает, что в некоторых законодательных органах число фракций может увеличиться до шести или семи.

"Есть огромное количество людей, которых четыре существующие парламентские партии абсолютно никаким образом не удовлетворяют. И если раньше они как-то еще были согласны на выбор, что называется, лучшего из худшего для себя, то теперь такого варианта для них не существует… Сейчас появился целый спектр возможностей, они этими возможностями будут пользоваться, причем хочу сказать, что, наверное, в значительной степени они отберут электорат как раз у партий парламентской оппозиции, а не у "Единой Pоссии". И могут отобрать довольно серьезно", - считает Казанков.

Такую позицию в целом поддержал и директор центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

"Не исключаю того, что Партия пенсионеров может обогнать ту же "Справедливую Россию", не исключаю того, что "Новые люди" действительно попадут в несколько парламентов… И я не исключаю того, что КПРФ несколько снизит свои результаты за счет наличия и роста конкурентов - таких, как "За правду", КПСС, "Коммунисты России", "Родина", - подчеркнул Данилин.

По его словам, "Справедливая Россия" и КПРФ сегодня теряют свой электорат. Так, в частности, "попытка паразитирования на своей оппозиционности во многом привела к тому, что "Справедливая Россия" растянула просто период своего угасания", отметил эксперт. "Вместо того чтобы перехватывать электорат у точно так же паразитирующей на ностальгии КПРФ, "Справедливая Россия" занимается постоянной войной с "Единой Россией", - отметил Данилин. По его словам, "время идет, а партия не меняется", в результате чего электорат "Справедливой России" ищет новые направления.

"КПРФ тоже теряет свой электорат, этот электорат к кому-то должен прийти. И поэтому такая большая группа [партий] находящихся на этой поляне и борющихся за этот электорат", - подчеркнул Данилин.

В свою очередь президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко считает, что говорить о "падении" парламентских партий пока рано. "Я на самом деле не списывал бы со счетом "Единую Россию", думаю, что она может выступить более успешно по партийным спискам и особенно по округам, чем многие ожидают. Но в то же время я бы и не говорил о падении старых парламентских партий", - отметил Минченко.

По его словам, у "Справедливой России" действительно "большой кризис". "Но коммунистов [КПРФ] и ЛДПР я бы со счетов не сбрасывал. Тем более что мы видим, что ситуативный всплеск доверия был последнее время у Владимира Жириновского. Но в целом, конечно же, партийная система нуждается в обновлении", - подчеркнул Минченко.

Единый день голосования

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.