Постпред России указал ОБСЕ на роль СССР в победе над нацизмом на примере статьи Путина

ВЕНА, 3 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич на фоне попыток переписывания истории в некоторых западных странах указал на роль СССР в победе над нацизмом, процитировав на заседании постоянного совета ОБСЕ статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне.

Постпред РФ напомнил, что 1 сентября отмечалась скорбная дата: "81 год назад началась Вторая мировая война, которая унесла десятки миллионов жизней. Это, безусловно, величайшая трагедия ХХ века, отразившаяся на судьбах целых поколений".

"75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. За эти годы выросло несколько поколений. Изменилась политическая карта планеты. Нет Советского Союза, который одержал грандиозную, сокрушительную победу над нацизмом, спас весь мир. Этими словами начинается статья президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим", - рассказал Лукашевич в четверг в Вене.

Высокопоставленный дипломат с сожалением констатировал, что в некоторых западных и восточноевропейских странах предпринимаются циничные попытки пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны.

"В угоду корыстным интересам откровенно искажаются исторические факты, оспаривается решающая роль Красной армии в победе над нацизмом, уравниваются освободители и палачи, - отметил постпред России. - Тех, кто воевал против стран антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами, упорно пытаются возвести в ранг национальных героев и героев национально-освободительных движений".

Статья "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" 18 июня была опубликована в журнале National Interest на английском языке, а 19 июня - на сайте Кремля и в "Российской газете" на русском. В ней Путин не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне. Часть публикации он посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудничества.