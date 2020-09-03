Посол РФ: визит Мишустина в Белоруссию позволит укрепить экономическую кооперацию стран

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Минск был содержательным, достигнутые результаты позволят решить задачи обеспечения энергобезопасности Белоруссии и расширить доступ белорусских товаров на российский рынок. Такое мнение высказал посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу "Россия-24" в четверг.

"Визит Михаила Владимировича Мишустина, членов российского правительства в Минск был посвящен, конечно же, очень содержательной, профессиональной повестке, которая позволит обеспечить и поддержать задачи по энергобезопасности в Белоруссии, позволит расширить доступ белорусских товаров на емкий, масштабный российский рынок", - сказал он.

Мезенцев также отметил, что в ходе рабочих встреч в Минске представители правительства России и белорусской стороны обсуждали вопросы взаимодействия промышленных предприятий.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Россия и Белоруссия не намерены терять экономическую кооперацию, так как она действует в интересах народов обеих стран. В свою очередь, глава Минэнерго России Александр Новак заявил о необходимости поддержания стабильных и долгосрочных отношений с Белоруссией по поставкам нефти и газа. Он отметил, что Россия и Белоруссия являются стратегическими партнерами, РФ - основной поставщик энергоресурсов для республики.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг посетил с визитом Белоруссию. Визит главы российского правительства в Минск стоит в ряду активизировавшихся контактов двух стран на фоне продолжающихся в республике акций протеста после президентских выборов. Перед встречей премьеров двух стран в расширенном составе прошла встреча Мишустина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.