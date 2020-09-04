Публикация экзитполов на выборах будет запрещена до закрытия участков 13 сентября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Публикация результатов экзитполов на предстоящих выборах в сентябре будет запрещена до окончания голосования в каждом регионе 13 сентября. Об этом ТАСС в пятницу сообщила секретарь Центризбиркома России Майя Гришина.

"Нормы такие же - за пять дней до дня голосования и в день голосования запрещено публиковать результаты опросов общественного мнения до окончания времени голосования", - сказала Гришина.

По ее словам, "если экзитпол будет проходить во время досрочного голосования, то проводить его можно, но публиковать результаты нельзя". "И в день голосования, как только закроются участки [можно публиковать результаты]. Например, в Московском регионе после 20:00 13 сентября будет публикация", - отметила секретарь ЦИК.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.