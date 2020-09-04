Лавров заявил, что по встрече глав МИД "нормандской четверки" предложения не вносились

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Никто не вносил конкретных предложений о встрече министров иностранных дел нормандского формата (Германия, Россия, Украина, Франция). Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если кто-то настроен встречаться... пусть те, кто настроен, и встречаются. В нашем случае каких-либо договоренностей не обсуждалось. Сейчас идет речь о том, чтобы подготовить встречу внешнеполитических советников лидеров нормандского формата. Про встречу министров иностранных дел никто никаких конкретных предложений не вносил", - сказал он.

Лавров напомнил, что Россия считает необходимым условием для проведения новой встречи выполнение договоренностей саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже. "Пока там прогресса немного. И мы лишь видим все новые и новые проблемы, которые возникают в связи с постоянным изменением, причем в худшую сторону, позиции украинских властей в том, что касается их приверженности выполнению минских договоренностей", - констатировал министр.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что очередной саммит глав МИД "нормандской четверки" состоится в сентябре.