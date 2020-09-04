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Кризис на Украине
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Лавров заявил, что по встрече глав МИД "нормандской четверки" предложения не вносились

Глава МИД РФ напомнил, что Россия считает необходимым условием для проведения новой встречи выполнение договоренностей саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Никто не вносил конкретных предложений о встрече министров иностранных дел нормандского формата (Германия, Россия, Украина, Франция). Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если кто-то настроен встречаться... пусть те, кто настроен, и встречаются. В нашем случае каких-либо договоренностей не обсуждалось. Сейчас идет речь о том, чтобы подготовить встречу внешнеполитических советников лидеров нормандского формата. Про встречу министров иностранных дел никто никаких конкретных предложений не вносил", - сказал он.

Лавров напомнил, что Россия считает необходимым условием для проведения новой встречи выполнение договоренностей саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже. "Пока там прогресса немного. И мы лишь видим все новые и новые проблемы, которые возникают в связи с постоянным изменением, причем в худшую сторону, позиции украинских властей в том, что касается их приверженности выполнению минских договоренностей", - констатировал министр.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что очередной саммит глав МИД "нормандской четверки" состоится в сентябре.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияКризис на Украине
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