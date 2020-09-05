Володин: во включении в состав Госсовета глав контрольных органов есть логика

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что главы регионов должны иметь обратную связь с контрольно-надзорными органами, поэтому во включении их руководителей в состав Государственного совета есть логика. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет" на канале " Россия-24 ".

"А вот что касается надзорных органов, контрольных органов - это надо пообсуждать. Логика в том, что в Госсовете должны принимать участие руководители контрольно-надзорных органов, тоже есть", - сказал он.

По словам спикера, "иногда проверки постоянные в регионах проводятся не на конечный результат, а для галочки, и здесь есть необходимость обратной связи, когда глава исполнительной власти региона сможет на равных какие-то вопросы обсуждать с теми, кто осуществляет контроль и надзор".

Володин также отметил, что принятие федерального закона о Госсовете позволит наполнить этот орган новым содержанием, сделать его работу эффективнее.

"Наша задача - принять федеральный закон с тем, чтобы поправка к конституции уже была наполнена конкретным содержанием, появились, в том числе, положения и о полномочиях, и о членах Госсовета, и об участниках, и о форматах работы", - пояснил председатель нижней палаты.

По его словам, "многое предстоит сделать для того, чтобы сегодняшний Госсовет был наполнен новым содержанием, которое сделает его еще более эффективным".

Говоря о нынешнем Госсовете, Володин указал, что главы регионов должны иметь возможность "более эффективно представлять своих избирателей в федеральных структурах с тем, чтобы с их участием вырабатывались решения". "И вот эту задачу Госсовет, созданный президентом [Владимиром] Путиным, решил", - подчеркнул спикер.

Как сообщил ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, законопроект о Госсовете готовится в системе с другими инициативами, направленными на реализацию новых конституционных положений. Ожидается, что в его состав будут входить представители обеих палат российского парламента, премьер-министр, также обсуждается включение туда генпрокурора и главы Счетной палаты. Внесение и рассмотрение законопроекта планируется в грядущую осеннюю сессию Госдумы.