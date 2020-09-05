Путин назвал правильной реформу в 2000 году, когда губернаторы перестали быть членами СФ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что реформа Совета Федерации в 2000 году была правильной с точки зрения баланса общественных интересов, так как она, в частности, лишила губернаторов "защитного панциря" в виде депутатской неприкосновенности.

"Мне казалось, я уверен, что это было правильное решение, с точки зрения баланса общественных интересов все-таки было более правильным организовать этот уровень власти таким образом, чтобы на человеке, в руках которого сосредоточены огромные финансовые и административные возможности, не было еще и такого "защитного панциря" в виде депутатской неприкосновенности. Я думаю, что это вполне естественно и нормально", - сказал глава государства в интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет" на телеканале "Россия-24".

Путин также отметил, что такая реформа позволила губернаторам сосредоточиться на административной работе, что было тогда "чрезвычайно важно, имея в виду ту сложную, если не сказать - чрезвычайную ситуацию, в которой находилась страна и регионы РФ с точки зрения экономики, социальной сферы".

"Что касается 2000 года, я помню, в каких условиях мы тогда жили, это была сложная ситуация, и я предложил переформатировать верхнюю палату российского парламента, Совет Федерации, и попросил губернаторов согласиться с тем, что они не будут участвовать в личном качестве в работе [Совфеда]. <...> Кстати говоря, подавляющее большинство губернаторов меня тогда поддержали <...>", - подчеркнул президент РФ. Говоря о создании в том же году Госсовета, Путин пояснил, что после реформы Совфеда он не хотел, "чтобы губернаторский корпус был списан с федеральной повестки дня".

По закону от 1995 года в Совет Федерации входили по два представителя от каждого региона - глава законодательного собрания и глава исполнительной власти субъекта. В августе 2000 года был принят новый закон о порядке формирования Совфеда, по которому в палате стали работать на постоянной основе представители регионов, делегированные туда от законодательного и исполнительного органов власти.

Востребованность и эффективность

Путин заявил, что практика работы Государственного совета показала востребованность и эффективность этой структуры, созданной в 2000 году.

"Практика работы все эти годы, а было проведено больше 100 заседаний вместе с [заседаниями] президиума Госсовета, показала, что это очень востребовано и эффективно", - сказал глава государства.

Он отметил, что не хотел, чтобы после реформы Совета Федерации 2000 года, когда главы регионов перестали быть членами верхней палаты парламента, губернаторский корпус был "списан с федеральной повестки дня, с федерального уровня власти". Путин подчеркнул, что у губернаторов большие полномочия и от результатов их работы зависит и "общефедеральное самочувствие по всем вопросам жизнедеятельности страны".

"И они [губернаторы] должны чувствовать себя в полном смысле этого слова востребованными людьми на федеральному уровне. Необходимо было [после реформы Совфеда 2000 года] найти такой инструмент, который позволял бы согласовывать на общефедеральном уровне региональные проблемы, обмениваться лучшими практиками, опытом и так далее. И использовать их [региональные] наработки для принятия общефедеральных решений", - сказал президент.

Государственный совет был создан 1 сентября 2000 года. Это совещательный орган при главе государства, его главная функция - проведение консультаций президента с главами субъектов РФ по вопросам, имеющим особое государственное значение. Поправками 2020 года статус Госсовета был прописан в Конституции РФ.