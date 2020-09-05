Путин: упоминание Госсовета в конституции необходимо для повышения его значимости

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Утверждение механизма Госсовета на конституционном уровне придает этому органу власти большую значимость. Таким мнением поделился президент России Владимир Путин в интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет", показанном в субботу на телеканале "Россия-24".

"Я исходил из того, что если это эффективно работающий инструмент, то его нужно затвердить в основном законе страны, нужно легализовать его, придать ему большую значимость, большее значение. Это всегда имеет смысл, когда мы обобщаем то, что было достигнуто и эффективно работает, затверждаем это и используем его в будущем, этот инструмент", - сказал Путин, объясняя, зачем понадобилось вносить статус Госсовета в конституцию и принимать по этому органу отдельный федеральный закон.

По мнению президента, практика работы Госсовета "показала, что она востребована, <...> и сам этот орган власти востребован".