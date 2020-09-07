Лавров сообщил, что на Кипре подпишет документы о налогообложении и плане консультаций МИД

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего визита на Кипр планирует подписать документы относительно налогообложения и плане консультаций МИД двух стран. Об этом он заявил в интервью кипрской газете Phileleftheros .

Визит главы российского внешнеполитического ведомства на Кипр запланирован 8 сентября и приурочен к 60-летию установления двусторонних дипломатических отношений (18 августа 1960 года).

"На современном этапе российско-кипрское взаимодействие регламентируется десятками соглашений. Ведомствами обеих стран ведется работа по модернизации и расширению договорно-правовой базы, - отметил Лавров. - В ходе моего визита на Кипр будут подписаны два документа: протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и план консультаций между МИД России и Кипра на 2021-2022 года".

Министр отметил, что за 60 лет дипломатических отношений "странам удалось наладить по-настоящему успешное партнерство, и сегодня российско-кипрский политический диалог носит дружественный и доверительный характер". "Этому в значительной степени способствует духовная, цивилизационная, культурная близость двух народов. Общими усилиями создан солидный задел в политической, торгово-экономической, договорно-правовой и гуманитарной областях", - подчеркнул Лавров.

Диалог России и Кипра

Развитие российско-турецкого сотрудничества никак не отразится на диалоге Москвы и Никосии. "Хотел бы еще раз заверить кипрских друзей, что углубление российско-турецкого сотрудничества, необходимость взаимодействия с Анкарой по региональным вопросам никоим образом не сказываются и не будут сказываться на нашем диалоге с Никосией", - подчеркнул глава МИД России.

По его словам, российская сторона обеспокоена регулярными кризисами в Восточном Средиземноморье. "Считаем недопустимыми любые действия, которые чреваты дальнейшим ростом конфликтного потенциала, - указал он. - Неоднократно призывали руководство государств региона к политической дальновидности, урегулированию споров исключительно мирным путем, в правовом поле. Противоречия лучше решать за столом переговоров, а не усугублять публичными риторическими состязаниями".

Вместе с тем, Лавров уверен, что политическая воля "не допустить дальнейшей дестабилизации обстановки в регионе имеется и в Никосии, и в Анкаре". "Есть универсальная площадка для эффективного решения спорных вопросов - Организация Объединенных Наций, - напомнил российский министр. - Готовы содействовать выстраиванию добрососедства между Республикой Кипр и Турецкой Республикой, но, разумеется, только в том случае, если нас об этом заинтересованно попросят обе стороны".

Возобновление переговоров

Россия рассчитывает, что переговоры по кипрскому урегулированию возобновятся, как только позволит эпидемическая обстановка, заявил Лавров.

"Что касается оценок перспектив урегулирования, то хотелось бы услышать мнение непосредственных переговорщиков в ходе моих контактов на Кипре, - сказал он. - Безусловно, негативным фактором, затормозившим переговорный процесс, стали ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Хочется надеяться на возобновление межобщинных контактов по мере нормализации эпидемической обстановки и завершения внутренних электоральных процессов в турко-кипрской общине". Министр добавил, что Россия, как постоянный член Совбеза ООН, готова оказать содействие сторонам.

Глава российского МИД также указал, что принципиальная позиция Москвы по открытию курорта Вароша в Фамагусте неизменна, и данный вопрос должен решаться на основе имеющихся резолюций Совбеза ООН. "Односторонние шаги, противоречащие общепризнанной международно-правовой базе, чреваты созданием дополнительных препятствий на пути возобновления переговоров по кипрской проблеме", - отметил министр.

По его словам, "обострение споров вокруг закрытого района Фамагусты, а также исключительной экономической зоны Кипра высвечивает актуальность задачи скорейшего перезапуска межобщинных переговоров по решению всего комплекса внутрикипрских проблем".

"Успех целиком и полностью зависит от политической воли сторон. Не должно быть никакого давления или вмешательства извне, навязывания готовых "рецептов" и графиков", - указал Лавров.

Статус Вароши

Фамагуста была покинута греками-киприотами во время оккупации северной части Кипра турецкими войсками в 1974 году. 26 тысячам представителей греческой общины города, которые составляли явное большинство его жителей, было велено в течение суток покинуть Фамагусту и лишь с теми вещами, которые они могли унести с собой. Но если жизнь в большей части города далее поддерживали оставшиеся там турки-киприоты, а также переселенцы из Турции, то район Вароша, расположенный к югу от основной части Фамагусты, окончательно опустел, номинально попав в буферную зону ООН, но де-факто оказавшись под контролем турецких войск.

В текущем и прошлом годах Анкара, а также отдельные представители турко-кипрского руководства уже подтверждали свое намерение открыть Варошу для туристов и жителей северной части Кипра. В августе глава МИД самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Кудрет Озерсай заявил, что это открытие может состояться уже в предстоящем октябре. Такой подход вызывает у официальной Никосии жесткое раздражение, поскольку планы Турции противоречат резолюции Совета Безопасности ООН номер 550 от 1984 года. В этом документе говорится, что Совбез "считает попытки заселить любую часть Вароши лицами, не являющимися ее жителями, недопустимыми и призывает передать этот район под управление Организации Объединенных Наций".