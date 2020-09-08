Политологи представят портрет депутата Госдумы седьмого созыва

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Составители рейтинга "Коэффициент полезности депутатов Госдумы" Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев планируют в следующем году представить портрет депутата Госдумы седьмого созыва. Об этом сообщил Мартынов на пресс-конференции в ТАСС, которая прошла во вторник в онлайн-формате.

"10 рейтингов [депутатов Госдумы] вышло, еще выйдет три [до конца седьмого созыва]. Накопленный массив позволяет нам сделать портрет депутата Госдумы седьмого созыва в целом. Мы обязательно сделаем такое дополнительное исследование. И, очевидно, представим его, наверное, вместе с 12-м рейтингом в апреле месяце. И дополним его уже по итогам работы всего созыва - не только весенней сессии - в июле следующего года", - сказал Мартынов.

Он добавил, что к концу декабря политологи представят очередной, одиннадцатый по счету, рейтинг полезности депутатов Госдумы. По мнению эксперта, "после Нового года те, кто собираются продолжить карьеру депутатов, будут действовать в предвыборном режиме". "То, что следующие весна и лето будут посвящены выборам и депутатам будет не совсем до законотворчества, это вполне понятно", - сказал политолог.

По итогам последнего исследования, представленного в середине июля, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ("Единая Россия"), председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия") и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) возглавили десятый рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы".

Кроме того, в десятку вошли первый заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, зампред комитета по финансовому рынку Антон Гетта ("Единая Россия"), заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия"), вице-спикер Петр Толстой ("Единая Россия") и заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов. Онищенко, согласно результатам исследования, стал основным экспертом по вопросам коронавируса.