Посол РФ заявил, что тема "обмена" осужденных граждан России и США не поднималась

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Вопрос об "обмене" осужденных граждан России и США посольством РФ в Вашингтоне в ходе контактов с американскими должностными лицами не затрагивался. Об этом говорится в обнародованном в среду комментарии российского посла в США Анатолия Антонова в связи с недавней публикацией в американском журнале The New Yorker.

"При этом тема "обмена" осужденных в России американцев на россиян в США нами никогда не поднималась. В статье содержится откровенная ложь", - подчеркивает дипломат. По его словам, российская сторона усматривает в упомянутом материале The New Yorker "продолжение кампании по мобилизации общественного мнения", попытку обелить приговоренного ранее в России за шпионаж к тюремному заключению гражданина США Пола Уилана, а также "очернить несправедливо осужденных в Америке россиян".

"Намеренное искажение слов и действий российского посла - со ссылкой на американских чиновников - вызывает удивление и отторжение", - отмечается в комментарии, который был размещен на странице дипмиссии в Facebook. "Запросов от авторов материала, просьб прокомментировать что-либо мы не получали. Наша точка зрения ими не отражена. Несоблюдение элементарных журналистских стандартов четко указывает на предвзятый и пропагандистский замысел статьи", - заявил Антонов.

По его свидетельству, "в этой статье верно только одно утверждение". "О том, что мы (российские дипломаты - прим. ТАСС) постоянно поднимаем вопрос о Константине Ярошенко, Викторе Буте и других российских заключенных в США в беседах с официальными американскими собеседниками", - пояснил посол.

Как заверил Антонов, "защита российских граждан - несомненный приоритет работы посольства России в США". "Мы неоднократно публично требовали их освобождения, в случаях проблем со здоровьем - выступали с демаршами, добивались оказания им требуемого медицинского обслуживания (проблема особенно обострилась в период коронавирусной эпидемии, которая затронула и американскую тюремную систему)", - добавил посол.