На выборах депутатов Магаданской области досрочно проголосовали 1,7 тыс. человек

ТАСС, 10 сентября. Около 1,7 тыс. жителей и работников труднодоступной местности Магаданской области проголосовали досрочно на выборах депутатов регионального парламента. Об этом в четверг сообщили ТАСС в избирательной комиссии Колымы.

"Сегодня заканчивается досрочное голосование для отдельных групп избирателей в труднодоступной местности. Проголосовали 1,7 тыс. человек", - сообщил собеседник агентства и добавил, что до конца дня изменения по количеству проголосовавших будут уже незначительные.

Ранее в областной думе сообщали, что выборы депутатов официально назначены на 13 сентября, но основной период голосования в связи пандемией впервые будет растянут на три дня - с 11 по 13 сентября. Досрочное голосование началось на Колыме с 23 августа. Воспользоваться своим избирательным правом могли работники золотодобывающих приисков, оленеводческих бригад, метеостанций, маяков, морских судов.

По информации областного избиркома, избирательные участки откроются в регионе в пятницу утром. Некоторые из них будут располагаться на территории школ. В связи с этим 11 сентября для учащихся 5-11 классов занятия отменятся. Для них дистанционно и на свежем воздухе проведут мероприятия, приуроченные ко Дню здоровья в образовательной среде. Для взрослых в регионе пятница объявлена коротким рабочим днем. Перед началом голосования и после его завершения на избирательных участках проведут тщательную дезинфекцию в целях безопасности.

Как сообщили в избиркоме, в регионе завершился прием заявлений от граждан о голосовании не по прописке, а по месту нахождения. Такой возможностью воспользуются около 800 человек. Еще один колымчанин отдаст свой голос в Москве на цифровом избирательном участке.

Шестой созыв

Шестой созыв Магаданской областной думы был избран в 2015 году. Представители "Единой России" занимают 17 из 21 места, председателем парламента является выдвинутый этой партией Сергей Абрамов. Еще два места имеет КПРФ, по одному - ЛДПР и "Справедливая Россия". В этом году для участия в выборах депутатов регионального парламента избирком зарегистрировал 42 кандидата.