Песков заявил, что беседа Путина и Дегтярева в онлайн-режиме не планируется

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым в режиме видеоконференции пока не планируется. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока в ближайшее время нет", - сказал Песков. Он добавил, что "подобные видеоконференции появляются достаточно оперативно, поэтому этого (беседы в режиме видеоконференции) нельзя исключать".

Ранее врио губернатора Хабаровского края Дегтярев заявлял, что попросит о встрече с Путиным, когда объедет всю территорию края, чтобы доложить президенту об обстановке в регионе. Со времени назначения он успел побывать в Ванинском, Советско-Гаванском, Верхнебуреинском и других районах.

20 июля в беседе с главой государства, когда Путин предложил возглавить регион, Дегтярев пообещал через месяц доложить президенту о состоянии дел в крае. 31 июля Дегтярев вновь заявил, что 20 августа намерен доложить Путину о ситуации в регионе и внести предложения по развитию Хабаровского края.