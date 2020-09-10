Депутат Госдумы Шеин выбыл из числа претендентов на пост главы Астрахани

АСТРАХАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Олег Шеин и председатель ТСЖ "Вектор" Николай Богданов выбыли из числа претендентов на должность главы города Астрахани, конкурсная комиссия утвердила две кандидатуры для дальнейшей борьбы за этот пост - и.о. главы Астрахани Марину Пермякову и депутата думы Астраханской области Рината Аюпова, сообщила ТАСС представитель пресс-службы городской думы Ирина Чернухина.

"Все четверо кандидатов представили комиссии свои программы социально-экономического развития Астрахани, также они ответили на заданные вопросы. Комиссия приняла решение о том, что кандидатами на должность главы города будут Пермякова и Аюпов. Шеину отказано с формулировкой "недостаточно управленческого опыта", Богданов не предоставил в полном объеме требуемый пакет документов", - сказала Чернухина.

Она уточнила, что в дальнейшем, после 13 сентября, когда будет избрана Астраханская городская дума седьмого созыва, депутаты изберут градоначальника из двух оставшихся кандидатур.