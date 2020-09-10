Ленобласть сформирует кадровый резерв для местных органов власти по семи направлениям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Губернаторский кадровый резерв специалистов по семи направлениям будет создан в Ленинградской области по итогам конкурса, объявленного правительством региона. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Первые три района области приступили к приему заявок на конкурс "Губернаторский кадровый резерв", в рамках которого формируется команда инициативных и активных людей, готовых работать в органах власти региона. К сбору заявок уже приступили Выборгский, Приозерский и Тихвинский районы. До конца октября в 47 регионе будет проходить формирование команды инициативных и активных жителей, которые будут включены в губернаторский кадровый резерв", - говорится в сообщении пресс-службы.

В конкурсе выделено семи номинаций но направлениям "люди", "жилье", "дороги", "кадры", "природа", "память" и "земля". Соискателям предстоят три этапа конкурсного отбора, которые пройдут на уровне районов и городского округа, финал состоится на областном уровне.

В конкурсе могут принять участие граждане РФ в возрасте от 20 до 50 лет, владеющие русским языком и не имеющие ограничений, связанных с гражданской (муниципальной) службой. Для победы им потребуется знание Конституции Российской Федерации, законодательства о государственной гражданской службе и местном самоуправлении, Устава Ленинградской области, антикоррупционного законодательства, а также истории, географического и социально-экономического положения Ленинградской области. На втором этапе участникам будет необходимо подготовить проект, который они предлагают к реализации по одной из номинаций конкурса.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее сообщил, что целью программы "Губернаторский кадровый резерв" будет отбор специалистов, способных эффективно решать задачи в органах власти разного уровня. "Мы хотим создать кадровый резерв из сильных, активных, инициативных претендентов с "искринкой в глазах". Чтобы в правительстве Ленинградской области появлялись люди с новыми идеями, предлагали свои варианты решения вопросов. Все здравые идеи мы постараемся реализовать в своей работе", - сказал он.