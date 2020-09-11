Лавров и глава МИД КНР обсудят продвижение стратегического партнерства в условиях пандемии

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в пятницу двусторонние переговоры в очном формате с членом Госсовета, главой МИД КНР Ван И в Москве.

10 сентября министры приняли участие в заседании Совета министра иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС). Кроме того, Лавров и Ван И провели трехстороннюю встречу с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

Партнерство во время пандемии

Пандемия внесла коррективы в традиционно очень плотный график российско-китайских контактов. Тем не менее, несмотря на невозможность очных встреч, министры регулярно созванивались, координируя в том числе шаги по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщили в МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств уделят первоочередное внимание текущему состоянию и перспективам российско-китайского стратегического партнерства в условиях непростой эпидемиологической ситуации, а также практическим вопросам двусторонней повестки дня. Россия одной из первых пришла на помощь Китаю с началом эпидемии в этой стране. Большую поддержку в наиболее сложный период борьбы с коронавирусом оказала российской стороне и КНР.

В настоящее время сотрудничество в этой сфере уже выходит на новый этап. Так, в конце августа Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова и Институт микробиологии Китайской академии наук подписали меморандум о создании совместной лаборатории по исследованиям заболевания COVID-19.

Международная координация

Предполагается, что стороны обсудят график предстоящих контактов, в том числе на высшем уровне с учетом развития эпидемиологической обстановки. В конце июля посол РФ в КНР Андрей Денисов заявил, что официальный визит президента России Владимира Путина в Китай, запланированный на этот год, остается в рабочем графике, но окончательное решение по нему будет принято позже.

Отдельное внимание министры уделят актуальным международным сюжетам. В повестке дня - процесс подготовки к саммиту государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН, дата которого пока не анонсировалась. Лавров и Ван И также обсудят положение дел с иранской ядерной сделкой, итоги заседания СМИД ШОС, тематику взаимодействия в ООН, БРИКС, в формате Россия - Индия - Китай (РИК), ход сопряжения интеграционных инициатив на евразийском континенте. "В целях стимулирования интеграционных процессов, идущих на евразийском континенте, ведется активная работа по сопряжению планов развития Евразийского экономического союза с инициативой "Один пояс - один путь", - отметили в дипведомстве.

Российская сторона регулярно подчеркивает, что Москва и Пекин придерживаются близких или совпадающих подходов к большинству международных проблем и на этой основе неуклонно наращивают внешнеполитическую координацию. "Как крупные державы, ответственные члены мирового сообщества, постоянные члены Совета Безопасности ООН они совместно с другими странами-единомышленниками отстаивают сохранение центральной роли всемирной организации в глобальном управлении, продвигают принципы равной и неделимой безопасности, предпринимают коллективные усилия по защите мира и стабильности, противодействию глобальным и региональным вызовам, в том числе в борьбе с терроризмом и экстремизмом", - указали в МИД РФ.

Стороны единодушно выступают за уважительное отношение к международному праву и противостоят попыткам подменить его "порядком, основанным на правилах". Скоординированные действия Москвы и Пекина приобретают особую актуальность на фоне усиления давления со стороны США и других западных стран в этой сфере.