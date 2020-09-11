Врио главы Камчатки Владимир Солодов проголосовал на выборах губернатора

ТАСС, 11 сентября. Временно исполняющий обязанности главы Камчатского края Владимир Солодов в пятницу проголосовал на выборах губернатора региона. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"На Камчатке стартовали предварительные дни голосования", - напомнил Солодов. Он сопроводил запись фотографией, на которой он опускает бюллетень в избирательную урну.

Глава региона проголосовал на избирательном участке, расположенном на территории средней школы №40 в Петропавловске-Камчатском.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля принял отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатки и назначил Владимира Солодова врио руководителя региона. Досрочные выборы губернатора края проходят с 11 по 13 сентября на 179 основных и девяти временных избирательных участках. Из 16 претендентов на этот пост избирательная комиссия региона зарегистрировала пятерых кандидатов: Дмитрия Бобровских от партии "Справедливая Россия", Валерия Калашникова от ЛДПР, Александра Острикова от "Патриотов России", самовыдвиженца Владимира Солодова и представителя Партии роста Максима Близнюкова.

С 23 августа по 10 сентября в труднодоступных районах Камчатки прошло досрочное голосование. Свой голос за одного из пяти кандидатов уже отдали более 3,5 тыс. человек, большинство из которых моряки и рыбаки на судах.