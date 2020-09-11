Во всех регионах Поволжья открылись избирательные участки

ТАСС, 11 сентября. Избирательные участки для голосования открылись в регионах Приволжского федерального округа (ПФО), где выбирают глав субъектов, проходят выборы в представительные органы региональных центров, довыборы в Госдуму и региональные парламенты. Основным днем голосования станет 13 сентября.

Выборы глав регионов проходят в Татарстане, Чувашии, Пермском крае и Пензенской области.

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Как сообщили накануне журналистам в пресс-службе ЦИК Татарстана, досрочное голосование на придомовых территориях 11 и 12 сентября организуют на 972 точках республики. Организованные на придомовых территориях участки будут работать в соответствии со своим расписанием, но только 11 и 12 сентября. В единый день голосования, 13 сентября, жители республики смогут проголосовать исключительно на стационарных избирательных участках.

Все избирательные участки приступили к работе в Чувашии. Впервые выборы главы республики пройдут в течение трех дней - 11, 12 и 13 сентября. В основной день голосования будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на 126 избирательных участках в Чебоксарах. Подготовку для работы с оборудованием прошли 252 члена участковых избирательных комиссий.

Для объективного информирования жителей Чувашии о ходе голосования создан Единый информационный центр. На его площадке в режиме онлайн представители штаба общественного наблюдения будут вести контроль за ходом голосования на территории всей республики. В ходе голосования в пилотном режиме пройдет апробация единой информационной системы сбора информации о ходе голосования на избирательных участках.

Избирательные участки открылись и в Пензенской области, где проходят выборы губернатора региона, а также довыборы депутата Госдумы по 147-му Лермонтовскому избирательному округу. Кроме того, в 19 районах проводятся дополнительные выборы для распределения 45 депутатских мандатов в представительных органах муниципальных образований. Как отметил председатель избирательной комиссии региона Александр Синюков, в регионе в единый день голосования работают 1 085 избирательных участков, 33 территориальные комиссии. В регионе зарегистрировано 1 млн 55 тыс. избирателей.

Подсчет голосов будет проходить в воскресенье, после закрытия участков. "После 20:00 часов каждого дня в присутствии наблюдателей и аккредитованных журналистов из переносных и стационарного ящиков бюллетени всех уровней будут ссыпаться в сейф-пакеты. Эти сейф-пакеты далее опечатываются специальной лентой, которую мы применяли на общероссийском голосовании. Вскрыть этот пакет бесследно и потом запечатать невозможно", - отметил Синюков.

После этого пакеты будут помещены в сейфы, где будут храниться до 13 сентября. 11 и 12 сентября в школах региона во время голосования будут отменены занятия.

Довыборы в региональный парламент

В Нижегородской области в единый день голосования будут работать 1 644 избирательных участка. В регионе проходят дополнительные выборы депутата Заксобрания региона, а также выборы представительных органов власти в муниципальных районах и городских округах, в том числе будут избраны новые составы гордум в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Дзержинске, Сарове и других городах. "В целом, по области будут проведены 172 муниципальные избирательные кампании, в ходе которых будет замещено 1 776 мандатов", - сообщили журналистам в избиркоме Нижегородской области.

В Саратовской области проходит 10 избирательных кампаний на замещение 17 мандатов, в том числе три мандата - это довыборы депутатов областной думы, еще четыре мандата депутатов саратовской гордумы и 10 - в иные органы местного самоуправления по области. "На замещение мандатов областной думы претендуют 15 кандидатов. На выборах депутатов облдумы на 37 участках будут задействованы КОИБы. Наблюдать за ходом голосования будут порядка 1,5 тыс. человек", - сообщили ТАСС в пресс-службе саратовского регионального избиркома.

Выборы муниципального уровня пройдут также в Мордовии и Кировской области, в Самарской области для участия в муниципальных выборах зарегистрировано 7 533 кандидата. "Всего по области будет замещено 3 212 мандатов. Кандидаты выдвинуты от всех четырех парламентских партий, также в избирательных кампаниях участвуют представители еще семи политических партий и самовыдвиженцы", - сообщает пресс-служба Самарского регионального избиркома.