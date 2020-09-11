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Единый день голосования - 2020

Врио главы Севастополя назвал реакцию Киева на выборы сообщениями из другой реальности

Ранее Министерство иностранных дел Украины пригрозило санкциями участникам и организаторам выборов губернатора города

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Реакция Украины на выборы губернатора, проходящие в Севастополе, - сообщения из альтернативной реальности, заявил  журналистам врио губернатора города Михаил Развожаев.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что Министерство иностранных дел Украины пригрозило санкциями участникам и организаторам выборов губернатора Севастополя.

"Что касается Украины, всегда с большим удивлением читаю сообщения из этой альтернативной реальности. Мы живем здесь, мы голосуем за наш Севастополь. Тут даже комментировать нечего", - сказал Развожаев.

Теги
РоссияКрымСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичЕдиный день голосования - 2020
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