Врио главы Севастополя назвал реакцию Киева на выборы сообщениями из другой реальности

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Реакция Украины на выборы губернатора, проходящие в Севастополе, - сообщения из альтернативной реальности, заявил журналистам врио губернатора города Михаил Развожаев.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что Министерство иностранных дел Украины пригрозило санкциями участникам и организаторам выборов губернатора Севастополя.

"Что касается Украины, всегда с большим удивлением читаю сообщения из этой альтернативной реальности. Мы живем здесь, мы голосуем за наш Севастополь. Тут даже комментировать нечего", - сказал Развожаев.