Захарова заявила, что минские договоренности остаются "актуальными как никогда"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе по-прежнему актуальны, документ не утратил свою легитимность.

"Нужно держаться одного документа - минских договоренностей. <...> Он актуален как никогда. Он признан всеми сторонами. И там четко записаны без каких-либо иных возможностей для трактовки статус территорий, постепенная реинтеграция территорий. Это пошаговая инструкция", - сказала она в эфире телеканала RTVI в пятницу.

По словам Захаровой, в данный момент необходимо содействовать ускорению процесса реализации минских соглашений и прочих решений, принятых в рамках контактной группы.

"Нужно <...> все-таки придерживаться главного: на сегодняшний день этот документ [минские договоренности] не потерял своей актуальности и легитимности, что очень важно. Легитимность он не потерял. Соответственно, ровно то, что там записано, должно быть реализовано", - подчеркнула она.

Ранее заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что политические советники лидеров стран "нормандской четверки" в ходе встречи в Берлине обменялись мнениями по всем вопросам урегулирования конфликта на востоке Украины, но не достигли какого-либо прорыва.

Минские соглашения лежат в основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В последнее время представители Киева заявляли, что минские соглашения по Донбассу должны быть выполнены, но их необходимо модернизировать.

Между тем власти Донецкой и Луганской народных республик неоднократно заявляли, что минские соглашения являются безальтернативной базой для продолжения поисков путей урегулирования на Украине и не подлежат каким-либо изменениям. Такой же точки зрения придерживается и Россия.