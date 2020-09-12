Явка на выборы в Коми составила за первый день 8,88%

СЫКТЫВКАР, 12 сентября. /ТАСС/. Явка на голосование в Республике Коми, где одновременно проходят выборы главы региона, депутатов Госсовета и муниципальных советов, составила за первый день 8,88%, сообщил ТАСС председатель избиркома республики Дмитрий Митюшев.

"У нас проголосовало за 11 сентября 8,88% избирателей или 58 398 человек. В целом первый день голосования прошел очень спокойно, нарушений не зафиксировано, заявления о нарушениях не поступали", - сказал ТАСС председатель регионального избиркома.

В субботу с 08:00 мск также работают все 640 избирательных участков, добавил он.

Досрочные выборы главы Коми проходят в связи с тем, что бывший руководитель республики Сергей Гапликов 2 апреля подал в отставку. Президент России Владимир Путин ее принял, назначив врио главы республики Владимира Уйбу, который занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство России.

На пост главы республики претендуют четверо: врио главы региона, самовыдвиженец Владимир Уйба, представитель Коммунистической партии социальной справедливости Сергей Пономарев, предприниматель и депутат Совета Усинска Андрей Никитин - от ЛДПР, Виктор Бетехтин - от отделения партии "Зеленая альтернатива". Для победы кандидату необходимо получить 50% голосов плюс один голос.

На 30 мест в Госсовет Коми VII созыва претендует 451 кандидат от восьми политических партий, в том числе самовыдвиженцы.