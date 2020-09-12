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Единый день голосования - 2020

Памфилова просит избиркомы снять видеоролики о голосовании на придомовых территориях

Глава ЦИК также обратилась к регионам с просьбой, чтобы "всем наблюдателям, включая резерв наблюдателей, обеспечить проход на места для голосования"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова обратилась к региональным избирательным комиссиям с просьбой снять видеоролики о том, как проходит голосование на придомовых территориях, чтобы развеять слухи о голосовании на багажниках и пеньках.

"Я бы попросила наших коллег там, где это голосование (на придомовых территориях - прим. ТАСС) проходит: пожалуйста, снимите ролики, покажите, чтобы завтра мы нашли время на такую перекличку и показали, как у вас проходило это голосование на придомовых территориях. Что мы сейчас называем шутя голосованием на пеньке. На самом деле - очень серьезные требования к тому, как оно должно быть организовано", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в субботу.

По ее словам, было "столько спекуляций и столько обращений, что весь интернет заполнен этими кадрами: пеньками, багажниками и так далее".

Глава ЦИК также обратилась к регионам с просьбой, чтобы "всем наблюдателям, включая резерв наблюдателей, обеспечить проход на места для голосования".

В пятницу Памфилова заявила, что публикации в интернете о голосовании на багажниках автомобилей в ряде регионов РФ являются ложными. В частности, в информационном центре ЦИК были приведены примеры с фотографиями, на которых запечатлено якобы голосование на багажниках машин в нескольких субъектах.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено более 78 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.

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РоссияПамфилова, Элла АлександровнаЕдиный день голосования - 2020
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