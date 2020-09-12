Россия завершила поставку 50 тыс. тонн зерна в КНДР

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россия завершила поставку 50 тыс. тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи КНДР на фоне пандемии коронавируса нового типа. Как сообщается на официальной странице российского диппредставительства в Facebook, в порт Нампхо прибыло судно с последней партией зерна объемом 25 тыс. тонн.

"В связи с предпринимаемыми властями жесткими мерами по недопущению проникновения в страну новой коронавирусной инфекции судно, доставившее в порт Нампхо последнюю партию зерна в объеме 25 тыс. тонн, будет разгружаться на его дальнем рейде в 12 км от Западноморской плотины. Пшеницу переместят в шесть барж, которые затем вместе с экипажами поставят на двухнедельный карантин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Пхеньяне выразили благодарность российскому правительству за поддержку, оказанную в условиях распространения коронавируса. Представители КНДР также отметили своевременность гуманитарной помощи на фоне обрушившихся на территорию страны тайфунов.

"Коллеги из Министерства иностранных дел КНДР в контактах с дипломатами посольства также подчеркивают актуальность поставки российского зерна в связи с большим ущербом, который в конце августа - начале сентября был нанесен республике, в том числе ее сельскому хозяйству, следовавшими один за другим беспрецедентными по силе тайфунами", - добавили в посольстве.

29 мая посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора в интервью ТАСС заявлял, что в порт Нампхо в мае уже поступило 25 тыс. тонн российской пшеницы.

Тайфун "Майсак", обрушившийся в начале сентября на Японию, Южную Корею, КНДР, а также Приморье, привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам. 9 сентября агентство ЦТАК сообщило, что по меньшей мере 2 тыс. домов в восточной провинции КНДР Хамгён-Намдо оказались поврежденными или разрушенными стихией.