В Удмуртии подтвердились 15 жалоб на нарушения в ходе голосования

ТАСС, 13 сентября. Нарушения, связанные с распространением незаконных агитационных материалов, выявлены в Удмуртской Республике, где проходят кампании по выборам депутатов городских дум в Ижевске, Воткинске, Глазове, Можге и Сарапуле, дополнительные выборы депутата Государственного совета Удмуртской Республики по одному из округов и дополнительные выборы в представительные органы муниципальных образований в 12 районах республики. Об этом в воскресенье сообщил журналистам председатель ЦИК Удмуртии Виктор Кушко.

"За этот период в территориальные комиссии поступило 44 жалобы (в целом по Удмуртии - прим. ТАСС). Все они отработаны, часть из них нашла подтверждение, по которым приняты соответствующие решения. По городу Ижевску десять жалоб нашли свое подтверждение, составлено три протокола об административной ответственности. В Сарапуле четыре жалобы нашли подтверждение, из них составлен один протокол, и в Глазове одна жалоба нашла свое подтверждение", - сказал Кушко.

Все жалобы связаны с распространением агитационных материалов, которые не соответствуют законодательству, добавил председатель ЦИК республики. Нарушившим избирательное законодательство гражданам, по словам Кушко, грозит административный штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

Явка избирателей по данным на 10:00 (09:00 мск) 13 сентября с учетом досрочного голосования на дополнительных выборах депутата Государственного совета Удмуртской Республики составила 8,38%, сообщил Кушко. На выборах депутатов городской Думы города Ижевска - 9,28%, выборы депутатов Воткинской городской Думы - 5,65%, в Глазове - 8,9%, в Можге - 9,16%, в Сарапуле - 6,55%. На дополнительных выборах депутатов представительных органов явка разнится от 2% до 28%.

13 сентября в Удмуртии на 496 избирательных участках идет голосование, в том числе на 281 избирательном участке в Ижевске. В республике проходят избирательные кампании по выборам депутатов городских дум седьмого созыва в Ижевске, Воткинске, Глазове, Можге и Сарапуле, дополнительные выборы депутата Государственного совета Удмуртской Республики шестого созыва по Буммашевскому одномандатному избирательному округу и дополнительные выборы в представительные органы муниципальных образований в 12 районах республики.