Общественный штаб Москвы проверит надежность работы КОИБ на двух избирательных участках

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Голоса на двух избирательных участках в Марьино и Бабушкинском районах на довыборах муниципальных депутатов проведут в Москве для того, чтобы проверить надежность подсчетов бюллетеней комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Об этом сообщается в воскресенье на сайте общественного штаба по контролю и наблюдению за довыборами в Москве.

"Для проверки работы комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на двух избирательных участках - одном в Марьино и одном в Бабушкинском районе - будет проведен ручной пересчет голосов. Конкретные участки будут определены жеребьевкой, которая состоится в 19:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) используются на всех 30 избирательных участках, в которые также были заведены бюллетени досрочного голосования. Первый общий итог голосования появится примерно через полчаса после закрытия участков.

Как уточнили в штабе, по состоянию на 12:00, на участках не зафиксировано ни одного технического сбоя и нарушения.

Досрочное голосование для тех, кто не сможет прийти на свой избирательный участок 13 сентября, началось 2 и завершилось 12 сентября. В нем принял участие 601 житель двух районов, в которых проходят выборы.

Принять участие в дополнительных выборах муниципальных депутатов в столице в этом году могут москвичи с постоянной регистрацией на территории избирательного округа №1 в Марьине или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе. Всего около 68 тыс. жителей столицы смогут проголосовать на дополнительных выборах в двух округах. В муниципальные депутаты двух округов Москвы, в каждом из которых дополнительно выбирают 2 депутатов, выдвинуты 26 кандидатов.