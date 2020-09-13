В МИД РФ заявили, что ШОС все больше добавляет свой голос к дискуссиям в ООН и G20

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) повышает свой авторитет на таких международных площадках, как ООН и G20. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", которое вышло в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1".

"Помимо того, что ШОС обеспечивает стабильность и создает условия для экономического, социального развития на территории своих стран-членов, эта организация все больше добавляет свой голос к международным дискуссиям в ООН, Группе двадцати, - сказал он. - Причем этот голос весьма конструктивный. Он, по сути, представляет собой альтернативу тем, кто хочет установить доминирование в мировых делах. Прежде всего это наши западные коллеги".

В четверг в Москве завершилась двухдневная сессия заседания Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС, в ходе которой участники рассмотрели и одобрили ряд документов, которые будут вынесены на утверждение глав государств к предстоящему в ноябре саммиту организации. Как указал Лавров, "документы, одобренные министрами иностранных дел ШОС, являются очень важным шагом в направлении дискуссий, разваривающихся сейчас на международных площадках, о том, каким должен быть современный мир". "ШОС однозначно выступает за то, что этот мир должен быть справедливым, демократическим, опирающимся на уважение суверенитета и территориальной целостности всех без исключения государств", - добавил министр.

Глава российского МИД также подчеркнул, что организация выдвигает важные и полезные инициативы в этом направлении, выступает за формирование нового, многополярного мира, при этом все ее принципы опираются на Устав ООН. "Это очень перспективная площадка. Об этом, кстати, говорит и количество государств, которые хотят присоединиться к ШОС в качестве полноправных членов, наблюдателей и партнеров по диалогу", - заметил он.